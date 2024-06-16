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- 【バラ売り可】ザラホーム アッシュスツール 2個セット ZARAHOME 木製
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商品詳細
高めの木製スツールです。こちらは2脚セットですが、1脚で購入の場合はコメントにてお知らせください。写真6枚目は糊です。(購入時からありました)その他、状態は写真でご確認ください。幅40cm高さ72cm奥行37cm1脚あたり定価22990円主な素材···木バースツール、木製
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