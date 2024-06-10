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お値下げ　常滑焼　練り上げ　茶器セット　靖仙造
商品番号 V89306249570
商品名

お値下げ　常滑焼　練り上げ　茶器セット　靖仙造
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用品で色合いもとても綺麗なお品です。　　　　　　　　　お箱は用途は果たしていますが割れています。写真でご確認ください。　　サイズ　急須　　　　径約7.5cm高　約10.5cm　　　　　　　　　　　全長　約12.5cm湯ざまし　全長約9.7cm高約4.5cm茶杯　　　　径　約6.6cm高　約4.5cm
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http://narcologia.ru/goods/protein201634.html
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