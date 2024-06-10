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- お値下げ 常滑焼 練り上げ 茶器セット 靖仙造
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商品詳細
未使用品で色合いもとても綺麗なお品です。 お箱は用途は果たしていますが割れています。写真でご確認ください。 サイズ 急須 径約7.5cm高 約10.5cm 全長 約12.5cm湯ざまし 全長約9.7cm高約4.5cm茶杯 径 約6.6cm高 約4.5cm
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