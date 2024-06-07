愛知岐阜/送料無料★3人用電動本革テーブル付ソファ　ビリーバ2本革DBR　ニトリ

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ご覧いただき、ありがとうございます。★不要な家電や、家具類など、別途料金で回収可能ですのでご相談ください★--------------------------------------ニトリ 3人用電動本革テーブル付きリクライニングソファ(ビリーバ2 DBR ホンガワ)中古ですが、全体的には程度は良いと思います。2017年7月購入品です。カラーダークブラウンサイズ幅206×奥行97×高さ99cm素材皮革（牛革） 合成皮革重量約103.4kg座面高約44cm--------------------------------------【配達は、基本的にドライバー1名でのお伺いとなり、車輛横付けまでとなります】※無料配達エリアが限られてます■■無料配達エリア(半径10㎞圏内)■■一宮市、稲沢市、江南市、羽島市、岐南町、笠松町、安八町、岐阜市(南部～中部)■■1,000円配達エリア(半径20㎞圏内)■■名古屋市(北部～西部)、あま市、津島市、清州市、小牧市、犬山市、岐阜市、瑞穂市、大垣市、海津市など■エリア外への発送をご希望の場合は、【全国一律33,000円】梱包・発送たのメル便にての発送になります。（※発送方法、金額、送料の変更を行いますので、購入前にコメント欄でお知らせください）