23年8月購入 美品 karimoku カリモク ZW7312 ソファ レザー

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品物をご覧頂きありがとうございます^^配達等のご案内は下記に記載しております。 お手数ですがご購入の前に必ずご一読下さいませ。【サイズ】高さ：93センチ座高：39センチ幅 ：168センチ奥行：92センチ【品物】カリモクの2.5人掛けソファです。座り心地研究をベースに開発したソファ（ZT73モデル）を15年ぶりに全面改良。クッションは、Sバネ（金属バネ）と独自の異硬度モールドウレタン「クラウドフォーム」のダブル構造で、腰骨をしっかりと支えます。ひとりひとりの身体にフィットするよう緩やかな湾曲を描いた背もたれはハイバックとなっており、首部を支えテレビを見るのにも楽です。デザインのアクセントになるよう牛本革張りの縫製部に太糸のステッチを施しています。コーティングされている為お手入れも楽々。汚れたら柔らかい綿布でふき取れます。また、お掃除ロボットにも対応。シート下にお掃除ロボットが動けるクリアランスを確保しています。2023年8月頃に約28万円で購入されましたが、サイズが合わず使用されなかった為アウトレット品に近い美品です。現行モデルをお買い得価格でご購入頂けます。お探しの方はぜひ。【コンディション】正面右側の座面に軽度なレザーのヨレがありますが、新品購入後約1ヶ月しか使用されておらず全体的に大変綺麗な状態です。目立つ傷や汚れ等は無く、気になる臭いも御座いません。【お引渡し方法】下記3通りの中からお選び頂けます。送料は品物の価格に加算となりますので、ご購入頂く前にコメントにてお声掛け下さい。①直接引渡し神奈川県相模原市にて直接お渡し致します。十分な駐車スペースがあり、お車への積み込みはお手伝い致します。②神奈川県又は東京への配送家具専門の配送業者へ委託します。送料は5,500円です。なお、着時間はご指定頂けずお届け前日にご連絡となります。 ③全国への配送（一部エリア外あり）たのメル便（又はクロネコヤマト家財便）を使用します。送料は25,400円です。バイヤーセレクトアイテム多数掲載中★→#インテリア沼