ノリタケ　PROGRESSION シリーズ『トロピカ』カップ＆ソーサー ペア

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。ノリタケプログレッションシリーズの『トロピカ』。チャイナ ジャパン 廃盤・希少品です。NoritakePROGRESSION(1965年〜1983年)ノリタケプログレッション耐熱・急冷・衝撃への耐性があり、オーブン・直火も可能で、そのまま使用出来る耐熱強化磁器。北米を中心に世界10カ国以上で特許を取っていました。国内では、ホテルやレストランなどで業務用食器として人気がありました。ほぼ使用頻度が少なく、実家の食器棚奥に仕舞い込んでおりました。外箱はありません。サイズ（素人採寸） ・カップ Φ83×H75 ・ソーサーΦ155多少裏面の擦れや使用に伴う小傷程度はありますが、特に目立つような傷みはございません。美品です。あくまでも自宅長期保管の中古品としてご理解いただいた上で、少しでも気になる方は、トラブルを避ける為にもご遠慮下さい。御理解，御了承でのご購入をお願い致します。
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