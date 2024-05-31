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ポケモンカード「Vstarユニバース」ギラティナVSTAR（UR）状態:パック開封後、すぐにスリーブに入れました。目立った傷や汚れはありません。即購入OKです。上記をご理解の上、ご購入お願いします。トラブル防止、すり替え防止の為、返品交換は受け付けておりませんので、ご理解の程よろしくお願いします。発送梱包については、スリーブできちんと包んでから発送させていただきます。（検索用ワード記載欄）ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···URボックスパックシングル···パックボックスパックシングル···シングルレアリティ···UR