Tier4チャンネル考案デッキ リザードンex 構築済みデッキ ポケモンカード

リザードンexのTier4チャンネル考案の構築済みデッキになります(*´꒳`*)すぐ使えるデッキです！目立った傷や汚れはありませんがトラブル防止の為あくまでプレイ用でお願いします(＞人＜;)表示してあるレアリティやレギュレーションマーク、絵柄が異なる場合もあります。ご了承ください。☆フォローいただけると100円お値引きいたします！☆まとめ買いでさらにお安くします！✨購入前にコメントにてお伝えいただければ価格変更致します✨何か分からないことがあればコメントください！他にもポケカをいろいろ出品しております！#ASUKAポケカ検索のほどお願いいたします(*´-`)ポケモンカード#ポケモンカード151#バイオレットex#トリプレットビート#151#ＶＳＴＡＲユニバース#強化拡張パック#SR#AR#コレクション#デッキ#レア#デッキパーツ#スペシャルアート#ダブルターボエネルギー#ハイパーボール#ヒスイの仲間たち#シンオウの仲間たち#テーブルシティ#VMAXクライマックス#マスターボール#ミモザ#リーリエ#ルチア#ナンジャモ#リザードン#サナ#シロナ#Vユニ#白熱のアルカナ#クレイバースト#バイオレット#ミライドン#エリカ#マリィ#マリィのプライド#151#SARリザードンexテラスタルポケモンカードポケカ構築済みデッキTier4チャンネルかがやくリザードンリザードンポケカ初心者ボックスパックシングル...デッキ(まとめ売り)



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