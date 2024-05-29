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イケア　ソーデルハムン　ソファカバー
商品番号 X15679273410
商品名

イケア　ソーデルハムン　ソファカバー
ブランド名 イケア
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IKEAのSÖDERHAMN(ソーデルハムン)3人掛けソファ　ソファカバーのみ現在取扱いなし、廃盤品の大人気商品です。カバーのお色はサムスタグレーという種類で、落ち着いた品がある、ツヤ感がきれいな色合いです。洗い替え用にカバーを購入していましたが、ソファをお譲りしてしまったので、ソファーカバーのみの出品です。お値段は送料込みです。▽カラーサムスタ　グレー（ダークグレー）現在、生産終了品のようです。▽状態新品未開封▽サイズ横幅186cmの通常サイズ用（アームレスト用のカバーは付属しておりません）※一部公式サイト様から画像・説明をお借りしています。低めで奥行きのある、柔らかなシート。取り外して使える背もたれクッションが背中を心地よくサポートします。シートの底部には伸縮素材を、シートクッションには高反発フォームを使用。やや弾力のあるソフトな座り心地です。SÖDERHAMN/ソーデルハムンソファシリーズのセクションはすべて単独で使えるだけでなく、いくつか連結させて好みやニーズにぴったりなさまざまなサイズのソファコンビネーションもつくれます。IKEASÖDERHAMNイケア　ソーデルハムン　ソファカバー　サムスタグレー3人がけソファ　ダークグレー　北欧　ローソファ3人掛けソファカバーサイズ...3人掛け用
http://narcologia.ru/goods/rouge40910.html
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