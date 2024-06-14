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商品詳細
勲章を飾ろうと思い購入しましたが、違う保管方法にしたため不要になり出品しました。フィルムも剥がしていない新品未使用品になります。送られてきた段ボールに入れて発送します。大切な勲章を素敵に飾るのにいかがでしょうか。#勲章ケース#額
http://narcologia.ru/goods/browse342691.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis173244.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford204373.html
勲記勲章位記額 GT24 栄誉の証を全て飾れる、当店オリジナルの一体額です
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叙勲額:渡良瀬(わたらせ)
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