ヴィンテージ/アンティークソファ2人がけ　木製合皮

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テイスト···アンティーク・クラシックカラー···ブラウン(オレンジに近いレンガ色)主な張り地···人工皮革（合成皮革）横幅126cm奥行き71cm高さ81cm2人掛けソファ木製合皮【商品詳細】沖縄の「HEAVEN’sDOORFURNITURE」で購入した米軍基地からのアメリカ製の家具をリメイクした2人掛けソファーです。現在は店舗内装のみで一般向けの家具の販売は行なっていないようですが、昔は米軍基地からの払い下げ家具のリメイクを行なっていて、その際に購入しました。単に中古家具を修理するだけでなく、古き良きアメリカの雰囲気を残しながら現代ヴィンテージ家具としてリメイクするところが特徴です。10年以上前に購入して大切に使ってきましたが家族が増えたことで利用シーンが変わってしまった為、今回手放すことにしました。クッションはまだまだ張りがありご利用には全く問題ございません。中古家具のため所々擦れたあとなどがありますが、それを味とご理解頂ける方の購入をお願いします。※発送は「たのメル便」にて梱包発送となり、送料はお客様ご負担になります、送料込み価格で掲載してます。