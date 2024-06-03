ローソファ 座椅子 二人掛け

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14段階リクライニング式のローソファです。購入時は別に出品しているものと３点セットだったのですが、配送が別になってしまうため分けての出品です。こちらは写真１枚目の二人掛け用のみです。セット売りというわけではありません。こたつと一緒に２年ほど使用していたのですが、生活スタイルが変わり不要になったため出品いたします。座面は購入時より少しへたってはおりますが、目立った汚れはなく綺麗な状態だと思います。背もたれがしっかりしているので体重をかけても安定感があります。送料が高く、これが出品できる最安値です。質問等有りましたらなんでもお気軽にコメント下さい。よろしくお願いいたします。特徴...完成品,リクライニング可テイスト...シンプル・ベーシックカラー...ブラウン機能...手動リクライニング