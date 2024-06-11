古谷和也 信楽 ぐい呑 灰陶 伊賀 共箱

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古谷和也 伊賀茶碗 [ Iga Chawan by Kazuya Furutani ] - 八丁堀 や ...



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古谷和也 伊賀ぐい呑 三和堂（東京・日本橋）｜信楽｜古谷道生｜伊賀



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古谷 和也/Kazuya Furutani | Gallery St. Ives | Tokyo Japan



伊賀窯変ぐい呑み 古谷和也



信楽窯変ぐい呑（古谷和也）Shigaraki Sake Cup（Kazuya Furutani ...



古谷和也／伊賀徳利・ぐい呑115 FURUTANI Kazuya / Iga tokkuri ...



冬バーゲン☆】 四代常山作花入れ 陶芸 - erailsafe.com

【信楽灰陶ぐい呑】作家：古谷和也/KazuyaFurutani付属：共箱、共布、栞寸法：W6.2cmD5.7cmH6.0cm信楽で作陶される、古谷和也さんのぐい呑です。各面によって色の表情が変わる、じっくりと楽しめる筒ぐい呑です。