古谷和也 信楽 ぐい呑 灰陶 伊賀 共箱

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商品詳細
【信楽灰陶ぐい呑】作家：古谷和也/KazuyaFurutani付属：共箱、共布、栞寸法：W6.2cmD5.7cmH6.0cm信楽で作陶される、古谷和也さんのぐい呑です。各面によって色の表情が変わる、じっくりと楽しめる筒ぐい呑です。
http://narcologia.ru/goods/waveform801217.html
http://narcologia.ru/goods/organization186962.html
http://narcologia.ru/goods/smear81204.html
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