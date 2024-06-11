茶道具　抹茶茶碗　黒茶盌　政所窯　永興明道

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茶道を嗜んでおりました祖父の、コレクションです。長期自宅保管の中古品です。共箱に若干のシミと、紐に汚れがあります。黄布にも、少しシミがあります。古いお道具ですので、ご理解をお願い致します。気に入って頂ける方に、お譲り出来れば嬉しいです。 宜しくお願い致します。#9種類...茶道具