骨董　仏像　銅製　オブジェ　 置物　インテリア　工芸品　美術品　F3

銅製ミニ仏像オブジェです。保管上の経年変化が見られますが、とても美しい年代物です。#gesundのホビー商品はこちら#gesundの仏教美術商品はこちら#gesundの七福神商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。当方専門知識がないため詳細は不明です。予めご了承ください。トラブル防止すり替え防止の為返品はお断りいたします。骨董品 アンティーク ヴィンテージ ビンテージ 仏像 ミニ仏像 豆仏像 ヴィシュヌ 銅製 金属工芸 オブジェ 置物 インド 印度 チベット アジア 唐物 中国美術 美術品 現代アート 玉川堂 香炉 香道具 七宝焼 北欧 ヨーロッパ アデリア 芸術 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし 暮らしの道具 MoMA Hd8905213



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