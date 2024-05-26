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【おまとめ】【Mr. Jeremy Fisher・Flopsy Bunnies】
商品番号 T22945643401
商品名

【おまとめ】【Mr. Jeremy Fisher・Flopsy Bunnies】
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 5,688 円
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商品詳細

【おまとめ】になります。ご購入者様ご確認の上宜しくお願い致します。・【Mr.JeremyFisher】.7200円・【TheFlopsyBunnies】6200円………………合計13,400円　　　　　送料－750×2＝　－1500円リピーター様お値引き＝−400円　　気持ちお値引2個−400円同梱送料750円　　　　　　　　　　　………………　　　　　　　合計　11,850円　　ボーダーファインアーツ　　ピーターラビット　フィギュア・【Mr.JeremyFisher】　　　　サイズ　高さ9㎝　幅11㎝　　　　缶入り、　　とてもキレイなお品です。・【TheFlopsyBunnies】　　　サイズ　高さ6.5㎝　幅8.5㎝　　China製　　キレイなお色のフィギュア　　葉っぱの先に薄いお色がありますが　　スレとも分からない　　綺麗な緑の葉っぱと　　シッカリした子供達のお色です。　ボーダーファインアーツピーターラビット
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