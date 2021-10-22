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ドイツ雑貨・ガラスコレクション【ガリレオ温度計　ドイツ製　43cm】
商品番号 X11923013188
商品名

ドイツ雑貨・ガラスコレクション【ガリレオ温度計　ドイツ製　43cm】
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✈️故橋場正和本人が、購入したものになります。「購入先、購入時期、購入金額」は、不特定です。ガリレオ温度計は、透明な液体と複数の様々な密度のガラス器を含む、密閉されたガラス製の円筒で作られた温度計です。温度の変化に従って、各々の浮きが各々の密度に比例して上下します。ガリレオ・ガリレイにちなんで命名されていますが、それは彼がこの温度計が基礎を置く、液体の密度はその温度に比例して変化するという原理を発見し、そしてこの原理に基づく温度計を発明したことによるものであります。サイズ高さ　43cm箱高さ　52cm横幅　11.5cm奥行　11.5cm#美術品#骨董品#雑貨#アンティーク#ヴィンテージ#レトロ#置物#オブジェ#インテリア雑貨#インテリアオブジェ#土産#ヨーロッパ#ドイツ#ガリレオ#ガリレオ温度計#温度計#ガラス#ガラス細工#カラフル※詳しくはプロフィールをご覧ください。コメントでの対応もさせていただきます。
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