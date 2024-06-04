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織部　香炉　玉置保夫　新品未使用　陶歴　共布　共箱付き
商品番号 W74263831819
商品名

織部　香炉　玉置保夫　新品未使用　陶歴　共布　共箱付き
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 20,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···香炉長期自宅保管のものです。織部の良い雰囲気がでています。直径18cm高さ　蓋込みで15cm
http://narcologia.ru/goods/septet827619.html
http://narcologia.ru/goods/marshal58680.html
http://narcologia.ru/goods/waveform563817.html

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