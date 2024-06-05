猫脚　椅子　チェア　スツール　アンティーク　レトロ

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商品をご覧頂きましてありがとうございます(*'▽'*)◆サイズ高さ 約42.5cm幅 約46cm奥行 約33.5cm使用や経年に伴い、傷、汚れ、スレ等がありますが、使用に問題となるような目立ったダメージはなく、これからも永くお使い頂けるコンディションです。蚤の市で購入した時からですが、裏の不織布が破れています。破れているところに指が入り、椅子を持ちやすいのでそのまま使っておりました。神経質な方はご購入をお控えください。ご購入者様が取り去っても使用に問題ありません。不織布をタッカーで貼っているだけなので、リメイクもしやすいと思います。裏なので気にしないわ！という方、宜しくお願い致します。状態は写真で確認お願い致します。写真の追加やご質問もお気軽にメッセージを下さいませ。彫刻デザイン、座面布の味わいが素敵です。雰囲気がとても美しい椅子です。どなたかに使って頂けると嬉しいです！アンティーク、古道具、骨董、自宅保管にご理解のある方、是非よろしくお願い致します☆チェアスツール家具収納アンティークヴィンテージビンテージレトロロココ彫刻花昭和古道具古家具テイスト···洋風主な素材···木14999円→13999円→13499円→な12999円→12499円→11999円→11499円→10999円