シングルベッド ベッドフレーム 収納 1人用 スチール 耐震 収納付き

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【ベッドから動かず使えるデスク】朝の読書、寝る前のネットサーフィンなど、くつろぐ一日を過ごしましょう。移動できるキャスター付き。ストッパー付き、レバーを下すとロックがかかります。キャスターロックで安定感UP!固定したい時も簡単にできます。コンセント付きで、いつでも充電できます。2ロで、合計1500ワット。【すぐ手が届く、スマートな宮棚とネット収納】ベッドには小物が置ける宮棚が2カ所ついています。時計・スマホ・メガネなどを置いて、ベッド空間をより快適に。それに、側面のスチールネットも完備、ちょっとしたものを引っ掛けるのに重宝する。宮棚とスチールネットは左右どちらでも設置OK！【しっかり耐荷重と構造】横揺れやガタツキを抑える「補強フレーム」と「補強クロスバー」をつけました。さらに強度アップ。ベッドの耐荷重約200kg。【通気性抜群】パイプ構造なので通気性抜群。布団の乾燥を保持、一年中にも快適にご利用いただけます。【ジャストな高さで眠る】ロフトベッドとは違い、天井の低い部屋や高いところが苦手な方に高さです。床下約26.5cmでちょうどいい高さになります。ベッド下の収納もできます。【ラック棚収納スペース】ベッド上部には幅広の棚板収納スペースあり。バッグや帽子など、置き場に困るものもたっぷり置くことができます。ベッドと分離使用も可能。【ロングなハンガーラック付き】※ハンガーは付いていません。服を掛けたり、市販のラックで日用品を下げるなど、使い方は自由自在です。【細部までこだわり】クッション付き——脚に床面に傷帽防止のクッション付き。ゴム栓付き——支柱にある余った穴をゴム栓で塞ぎ、埃を防ぎながらベッドをより美しくする。【colour】ホワイト明るくなり、清潔感があるカラー。どんなスタイルの部屋にも適切。ブラックマットテクスチャなので高級感のあるカラー。大人っぽい風格や洗練されたデザインが好きなら、ブラックを選んでください。