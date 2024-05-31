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ウェッジウッド　フロレンティーン　ターコイズ　17.5cmプレート
商品番号 K64592205841
商品名

ウェッジウッド　フロレンティーン　ターコイズ　17.5cmプレート
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WEDGWOODウェッジウッド　フロレンティーン　ターコイズ　デザートプレート17.5cmバックスタンプは黒壺です。サイズ　　17.5cm×高さ1.5cm棚にしまっていた未使用品です。割れや欠け、ヒビは無くツヤもありますが保管の際スレがあったのか黒いラインにほんの少し剥がれがあります(画像7枚目)検品は念入りにしておりますが素人ですので見落としがあるかもしれません。ご容赦頂ける方にご検討お願い致します。完璧をお求めの方や細かい事をお気になさる方のご購入はご遠慮ください。専用の箱はございません。割れない様に丁寧に梱包してネコポス箱にて発送させて頂きます。⚠️コメント、ご購入の前にプロフィールをご覧いただき、ご納得された上でお願いいたします。ご購入手続き後は了承頂けたものとさせていただきます。#WEDGWOOD#wedgwood#ウェッジウッド　#フロレンティーン　#ターコイズ　＃デザートプレート　#プレート　#ケーキ皿
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