unico ALBERO(アルベロ) オットマン

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商品詳細
犬を飼うことになり、ソファーにスロープ設置のためオットマンは使用できなくなりました。よく見ると小さい傷や、布部分に毛羽立ち、毛玉がありますが、クッションはへたっておらず、まだまだ使用できると思います。犬の居る部屋には置いてなかったのですが、アレルギーがある方、気になる方は購入をお控え下さい。
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