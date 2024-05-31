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unico ALBERO(アルベロ) オットマン
商品番号 L98699075194
商品名

unico ALBERO(アルベロ) オットマン
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

犬を飼うことになり、ソファーにスロープ設置のためオットマンは使用できなくなりました。よく見ると小さい傷や、布部分に毛羽立ち、毛玉がありますが、クッションはへたっておらず、まだまだ使用できると思います。犬の居る部屋には置いてなかったのですが、アレルギーがある方、気になる方は購入をお控え下さい。
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