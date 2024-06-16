ソファー ソファ ソファーベッド 2人掛けソファ 収納付き

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商品詳細
材質：【表面材】ファブリック（ウレタン）【構造部材】天然木・合板・ウレタンフォーム・綿・不織布・ポリプロピレン耐荷重：約150KG組立品/完成品:組立品「スペースを取らないコンパクト設計」座面幅約105cmの2人掛けソファー。限られた場所でも無理なく置けるのでひとり暮らしにもオススメ。「優れたSバネで様々な姿勢にフィット」適度な弾力にクション性がある座面を使用。耐久性にも優れている。たっぷりのウレタンで身体を優しく支えることができる。「こだわりの生地」丁寧に編まれたファブリックは、耐久性がポイント。キャンバス生地のような手触りで、どんな季節でも快適に使用可能。「収納」いつもの寛ぎスペースになんと収納スペース設置。頻繁に使うアイテムは座面下に収納して、整理整頓されたお部屋づくりを実現。「ちょうどよい座面高」ちょうど良い座面高は友人が集まる場所に最適。床に座っている人とストレスなくスムーズに会話を楽しめるちょうどよい高さです。「長く使える素材」高級ソファにも引けを取らない、上質なアーティフィシャルレザーを使用。キズにも強く、長く使うには最適な素材となっております。【ご注意・付属品】简単な組み立て品※脚部を取り付ける時、本体を上下逆さになるとより簡単に組み立てることができます。※脚と肘掛と背部だけ取り付ける必要があるので、組み立て簡単。
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