

✧ 50mm 141.5g✧天然水晶玉\u0026アメジスト ✧ 50mm 141.5g✧天然水晶玉\u0026アメジスト



✧ 50mm 141.5g✧天然水晶玉\u0026アメジスト ✧ 50mm 141.5g✧天然水晶玉\u0026アメジスト



✧ 50mm 141.5g✧天然水晶玉\u0026アメジスト ✧ 50mm 141.5g✧天然水晶玉\u0026アメジスト



✧ 50mm 141.5g✧天然水晶玉\u0026アメジスト ✧ 50mm 141.5g✧天然水晶玉\u0026アメジスト



✧ 50mm 141.5g✧天然水晶玉\u0026アメジスト ✧ 50mm 141.5g✧天然水晶玉\u0026アメジスト



✧ 50mm 141.5g✧天然水晶玉\u0026アメジスト ✧ 50mm 141.5g✧天然水晶玉\u0026アメジスト



✧ 50mm 141.5g✧天然水晶玉\u0026アメジスト ✧ 50mm 141.5g✧天然水晶玉\u0026アメジスト



✧ 50mm 141.5g✧天然水晶玉\u0026アメジスト ✧ 50mm 141.5g✧天然水晶玉\u0026アメジスト



✧ 50mm 141.5g✧天然水晶玉\u0026アメジスト ✧ 50mm 141.5g✧天然水晶玉\u0026アメジスト



✧ 50mm 141.5g✧天然水晶玉\u0026アメジスト ✧ 50mm 141.5g✧天然水晶玉\u0026アメジスト



✧ 50mm 141.5g✧天然水晶玉\u0026アメジスト ✧ 50mm 141.5g✧天然水晶玉\u0026アメジスト



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✧ 50mm 141.5g✧天然水晶玉\u0026アメジスト ✧ 50mm 141.5g✧天然水晶玉\u0026アメジスト



✧ 50mm 141.5g✧天然水晶玉\u0026アメジスト ✧ 50mm 141.5g✧天然水晶玉\u0026アメジスト



✧ 50mm 141.5g✧天然水晶玉\u0026アメジスト ✧ 50mm 141.5g✧天然水晶玉\u0026アメジスト

①707.5ct(141.5g)直径約50mm(5cm)ネパール・ヒマラヤ産の虹入り天然のクリスタルの丸玉。②アメシスト3.3x2.5cm石言葉は、高貴、誠実、心の平和、愛情どちらも太陽に光を照らしていただけると、色々な表情が浮かび上がります。大切にしてましたが、新天地へ進むために手放すことにしました。お役に立てれば幸いです。水晶は古来より霊石として崇められ、様々な儀式に用いられたと伝えられています。災いや魔を払い、危険から守ってくれる「邪気払いの石」「幸運を招く石」として世界中で愛されてきました。ダイヤモンドと同じく４月の誕生石でもあります。古い建物やお寺などの地面には水晶が埋められている事があります。それは水晶によって土地を清め、厄を祓い、運気の流れを良い方向に整えると信じられていたからです。現代でも、地鎮祭の時などに、地面に水晶を撒いたり埋める風習が残っている地方もあります。水があらゆるものを洗い流すように、水晶は地・人・場など、すべての「気」を浄化し、清めると伝えられています。お守り 御守り おまもり 宝石 厄除け 厄よけ 癒し 精神安定 不眠改善 リラックス 安心 恋愛 運気アップ シャーマン ヒーラー ヒーリング パワーストーン 2月の誕生石 4月の誕生石 アイリス ハッピー ヒッピー スピリチュアル ヘンプ パロサント セージ 浄化#twilighthues✧