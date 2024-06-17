▽ ※前Db1013 内藤ルネ 陶器製 特大 パンダ 貯金箱 花 高さ23cm ...

ご覧頂きましてありがとうございます。✩ご購入の前に必ずプロフをお読みくださいますようお願い致します。【状態】こちらの商品は長期保管品のため、きず、よごれ等ございます。当方専門知識がないため年代等は不明です。陶器製置物インテリア昭和レトロ当時物※タイトルにございます初めの英数字はこちらの商品管理番号となります。✩ご購入の前に必ずプロフをお読みくださいますようお願いいたします。お掃除の至らないところもあるかと思いますがご了承頂けますようお願いいたします_(_^_)_リサイクル品、古道具、アンティーク、レトロなお品にご理解頂ける方のご購入をよろしくお願いいたします。



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