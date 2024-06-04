アフタヌーンティーリビング × SNOOPY アートボード 新品未開封品

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アフタヌーンティーリビングで購入しました。即完売になったスヌーピーのアートボードです。販売終了している入手困難なものとなります。サイズ:44×13㎝厚さ:4㎝新品未開封ですが、自宅保管品となりますので、ご理解いただける方にお願いいたします。