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最終値下げ！お茶道具茶入れ　安南(ベトナム)発掘品 珍品　カワイイ
商品番号 P35568225217
商品名

最終値下げ！お茶道具茶入れ　安南(ベトナム)発掘品 珍品　カワイイ
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

安南　茶入れ小振り口に銀継ぎあります。底はカケありますが安定しています。茶入れとして見立てたものでしょうか。カワイイです。蓋は象牙と思いますがいかがでしょうか。サイズは高さ5、6口内径2、2胴径5、7底外径3、6ざっと測っています。多少誤差があるかもしれません。箱はありません。由緒書きはありませんのでご覧になっての判断でお決めください。見合ったお仕覆を着せて欲しいと思います。(古更紗とか……)とても気に入り、知り合いから購入したものです。オークションでゲットしたようです。返品はお断りしています。しっかりご覧いただき、納得の上、購入よろしくお願いします。30ー
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