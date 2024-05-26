最終値下げ！お茶道具茶入れ　安南(ベトナム)発掘品 珍品　カワイイ

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安南 茶入れ小振り口に銀継ぎあります。底はカケありますが安定しています。茶入れとして見立てたものでしょうか。カワイイです。蓋は象牙と思いますがいかがでしょうか。サイズは高さ5、6口内径2、2胴径5、7底外径3、6ざっと測っています。多少誤差があるかもしれません。箱はありません。由緒書きはありませんのでご覧になっての判断でお決めください。見合ったお仕覆を着せて欲しいと思います。(古更紗とか……)とても気に入り、知り合いから購入したものです。オークションでゲットしたようです。返品はお断りしています。しっかりご覧いただき、納得の上、購入よろしくお願いします。30ー