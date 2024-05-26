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商品詳細
菊八重大正琴の出品です。F28KS新品ですと¥107800(税込)の商品です。中古品ですがほとんど傷も無くとても良い状態です。動作確認済み。とても良い音がしてますのでお買い得品だと思います。専門家による調律、調整済み。#大正琴#菊八重大正琴
http://narcologia.ru/goods/Persia74288.html
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