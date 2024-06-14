アラビア ムーミン マグカップ

元から箱は付いていませんでした。内容量：300ml大きさ：直径8cm×高さ8cm素材：磁気■材質による特性として、色ムラ、製品のフチにコーティング跡、突起、針穴のような気泡、白色や薄い色に付着している黄色い点は、製品工程上生じるものであり、使用に問題はありません。ご理解の上お買い求め下さい。■オーブン(直火不可)・電子レンジ・フリーザー・食器洗い機で使用できます。■製品を長くお使い頂く為に、硬いたわし、スチールたわし、メラミンスポンジ、クレンザー、漂白剤は使用せず、中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジで洗い、洗浄後はすぐに乾いた布で十分に拭いて乾かしてください。自宅保管です。神経質な方はご遠慮下さい。ご理解頂ける方の購入宜しくお願いします。



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