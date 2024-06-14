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値下げ 智-⑬【水晶 クラスター】117✖️115✖️44㍉ 288㌘
商品番号 Y14591833803
商品名

値下げ 智-⑬【水晶 クラスター】117✖️115✖️44㍉ 288㌘
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

15700円⬇️4900円透明感がある、素晴らしい水晶クラスターが入荷致しました。バランスよく伸びた、ポイントがとても美しいです。そのままブレスレット等掛けて浄化も可能です。なかなか素晴らしいの逸品。オススメです。117✖️115✖️44㍉288㌘210H
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