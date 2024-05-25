アメジスト　ハート　ドーム　クラスター　宝石　レインボー　置物　虹

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高品質淡いラベンダーカラーのとびっきりキラキラハート。立体感あり、ドーム状になっています。そのフォルムは完璧。ザクザクした結晶は複数の虹が光り輝き、透明感あるうっとりするほど美しい作品です。お写真ですと、若干分かりづらいかもしれませんが、中心の方は、薄紫の色っぽい作品になります。外側は、クリア結晶でふ。全体的に、ぽてっとしたフォルム。キラキラの結晶は、その存在間をアピールします。ザクザクハート81.2mm素材···クリスタル 世界中からセレクト、出品は収蔵品、未使用。撮影用に開封。浄化して発送します。他のサイトでも販売していて、突然の売切れ、削除はご了承下さい。浄化してお届けします。天然石です。カメラを通す事による風合いの違いがございます。また、天然の傷や欠けがある可能性もご理解下さい。情報は載せているつもりですが、気になる事がありましたら追加写真できます。台座は海外製の物が殆どで、ペイント、塗装の剥がれなどが見られる事があります。また、サイズ等測っていますが、素人の測定ですので多少の誤差があるかもしれません。ご理解の上、ご購入検討を宜しくお願い申し上げます。天然石は、全て一点物、同じ種類の石、鉱物でも同じ顔はありません。天然石の効果、特徴は必ず叶う物ではありません。楽しんで下さい。※購入確定であればお取り置き、おまとめ、フォロー割引、お値引き、値段交渉あり。ご質問等もコメント下さい。﻿＃水晶＃クリスタル#ドゥルージー＃クラスター#アメジスト#アメジスト エッグ 卵#アメシスト#青天石#セレスタイト#ゲーサイド#ピンクアメジスト ピンクアメシスト#:瑪瑙 桜瑪瑙#マラカイト ラブラドライト#ハート レインボー 虹#キラキラ﻿#ジオード﻿#フラワーアゲート#石 ミネラル ストーン＃原石﻿