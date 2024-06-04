乃村工藝社イラストレーター、映画監督の和田誠氏の描き下ろしイラスト入り団扇です。竹製のスタンド付き。3通りの展示が出来ます。スタンドの内袋は未開封です。和田誠、星新一、麻雀放浪記、怪盗ルビィ、お楽しみはこれからだ、



和田 誠 描き下ろしイラストうちわ | ncrouchphotography.com



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