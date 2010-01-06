シザーハンズ スノードーム\u0026DVD他セット



2023年最新】シザーハンズ スノードームの人気アイテム - メルカリ



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シザーハンズ スノードーム 限定 | labiela.com



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【セット内容】◎2006年に販売されたティム・バートン監督ジョニー・デップ主演の映画「シザーハンズ」製作15周年アニバーサリーBOXに含まれていたスノードーム....サイズ(約)幅:15cm高さ:18cm奥行き:16cm◎スチール缶◎DVD(未開封品)◎ラメ入りTシャツ(未開封品)以上写真のものが全てになります。スノードームは開封後も箱に入れて保管していたので状態は良いと思われますが、あくまで自宅長期保管品となりますので、その点をご了承頂ける方、どうぞよろしくお願い致します。