【未使用品】MIKASA カップ\u0026ソーサー 2客 昭和レトロ アンティーク

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MIKASAの昭和50年代頃の一品で、金鳳花の絵が可愛らしく描かれています。自宅保管の未使用品ですが保管に伴う汚れ等はご了承下さい。ソーサーの裏に製造行程で付いた凹凸があります。・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊プチプチ等で大切に梱包し発送させて頂きます。055231022SSM#昭和レトロ#アンティーク#モダン