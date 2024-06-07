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吉兆来来 金彩染付 福猫 陶器 置物 縁起物 加藤工芸
商品番号 E61092875713
商品名

吉兆来来 金彩染付 福猫 陶器 置物 縁起物 加藤工芸
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます(^^)加藤工芸縁起物陶器製置物吉兆来来金彩染付福猫招き猫も出品してます！サイズ高さ約16cm　長さ約16cmとっても可愛らしい加藤工芸の縁起物の置物になります。加藤工芸は、2015年に廃業し同じものは製造・販売されていません。今となっては希少なお品です。本体に目立った傷汚れはございまんが、長期自宅保管品ですのでご理解頂ける方の購入をお願いいたしますm(__)m長期自宅保管品をご理解頂いた上でご検討をお願いしますm(__)m#加藤工芸#加藤工芸置物#加藤工芸縁起物#吉兆来来#ハッピーカムカム#加藤工芸ネコ#加藤工芸猫高さ16cm程度胴長16cm程度
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