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デシモーネ　ITALY マヨルカ陶器皿　DESIMONE
商品番号 S77761960857
商品名

デシモーネ　ITALY マヨルカ陶器皿　DESIMONE
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリアデシモーネプレートカラフルで明るいデザインが特徴のマヨルカ陶器の絵皿です直径20.8cm暫く飾っていたのみでその後長期保管品です古いものにご理解頂ける方のみご検討お願い致します。#デシモーネ#desimone#italy#イタリア#飾り皿#作家
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デシモーネ　ITALY マヨルカ陶器皿　DESIMONE
デシモーネ ITALY マヨルカ陶器皿 DESIMONE - 置物

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