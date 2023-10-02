イタリア製　　置物　　虎　　特大

素材···陶器・磁器イタリア製 アニマル置物 特大虎 ドーマ特に目立つ難はございませんが 中古品ですので 傷 汚れは ございます。ご理解の上 ご購入下さいますようよろしくお願い致します。お値段も 送料込みでございます。お引き取りの場合 お値段お安く変更致します。



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