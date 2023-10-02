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イタリア製　　置物　　虎　　特大
商品番号 F82792791804
商品名

イタリア製　　置物　　虎　　特大
ブランド名 ドーマ
特別価格 税込 9,417 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···陶器・磁器イタリア製　　アニマル置物　　特大虎　　　ドーマ特に目立つ難はございませんが　中古品ですので　傷　汚れは　ございます。ご理解の上　ご購入下さいますようよろしくお願い致します。お値段も　送料込みでございます。お引き取りの場合　お値段お安く変更致します。
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