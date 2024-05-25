

庵治石 (最高級御影石)の地蔵 細目 庵治石 (最高級御影石)の地蔵 細目



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庵治石 (最高級御影石)の地蔵 細目 庵治石 (最高級御影石)の地蔵 細目

庵治石という、最高級の御影石で作られた地蔵です。ベテランの職人が1つ1つ作った逸品です。庵治石専門の石材業を営んでいましたが、廃業にあたってお安く出品いたします。ご自宅や会社の庭の置物としていかがでしょうか。10体以上の在庫があるため、まとめてご購入ご希望の際はご相談くださいませ。なお、1枚目の写真にある地蔵の台は別売りとなります。【ご注意点】・地蔵の顔つき、錫杖などの彫りのデザイン、全体的な彫りの具合、または各寸法が微妙に異なる場合があります。・5枚目の写真ように、石の中に含まれている鉄分が表に表れている個体もあります。・6枚目の写真のように、欠けている箇所がある場合があります。これらは製品の個性としてご理解頂いたうえでご購入くださいませ。【各寸法】高さ:約47cm幅:約23cm〜奥行:約16cm〜素材:庵治石重量:約22kg※サイズには多少の個体差があります。種類···その他素材···石材テイスト···和風高さ···40～49.9cm