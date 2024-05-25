1950年代ビンテージ　ポップな形とお色が芸術的な美しい小皿、小物入れ

1950年代のポップな魚の小皿です。ナッツなどの小皿や、時計や指輪、イヤリングなどの小物切れにも裏面には、1957年欧米視察記念 市川喜八朗とあります。アーティストの方達がデザインなどの勉強のために欧米を訪問したのかもしれません。ポップな形とお色が秀逸です。手描きの可愛らしい瞳が素敵です。◯サイズcm横13.5,縦12,高さ2.5他にも出品中#Kevinの部屋アンティークヴィンテージvintageantiquefigurines風水美術工芸古美術骨董仏具 古美術古道具仏教 仏像 ブッダ 阿弥陀如来 アートギャラリー モダニズムモダンアート アフリカンアート 現代アートアートartミッドセンチュリー キュビズム プリミティブアート アジアン雑貨 芸術 茶道具 日本民藝館 美術館北欧雑貨 アメリカントイアメリカン雑貨 昭和レトロ 大正 明治 江戸 ロマン 人形 ビスクドール フィギュリンフィギュアディズニー 古着ブロンズ像 オルネドファイユ アールヌーボー アールデコ 風水 出会い 運勢 占い お金持ち リッチ セレブ コンランショップ バルズ IDEEイデー 北欧暮らしの道具店バーズワーズ イッタラヤマギワアラビアマリメッコアレッシーシボネピエットロンハーマン アアルト イッタラバード ルネ・ラリック 柳宗理 小鹿田焼 備前焼美濃焼波佐見焼瀬戸焼陶あん窯丹波焼伊部焼小鹿田焼清水焼京焼白山陶器椀茶器陶器美濃焼赤津焼 香蘭社 深川製 鍋島焼有田焼九谷焼 蕎麦猪口 やちむん 信楽焼 益子焼伊万里 古伊万里 瀬戸ノベルティアマブロ 器 ホルムストック NIKKOシノワズリ ケンジントンキャット焼物 陶器 花瓶 小物入れ フラワーベースノリタケ 村上隆 リサラーソンGUSTAVSBERGグスタフスベリScheurichファットラバ Fatlavaウェッジウッドムラノロイヤルコペンハーゲン ビレロイ＆ボッホリアドロ ハマースレイ グンナーニールンドコスタボダムラノ スティグリンドベリバルズ ブルータス ジャーナルスタンダード スターバックス バーニーズニューヨークユナイテッドアローズ トモローランドビームス シップス



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