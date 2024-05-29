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K2ストーン 桜乗せ龍亀 プレート付き
商品番号 X58249627603
商品名

K2ストーン 桜乗せ龍亀 プレート付き
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

K2ストーンの桜乗せ龍亀です。原石から選んで桜を彫って貰いましたのでお時間かかりました(T^T)時期は過ぎましたが宜しくお願いします。ご購入の方に写真の台座になるK2のプレートもお付けします。(*^_^*)大きさ横約55ミリ長さ約72ミリ厚さ約48ミリお得な同梱割り引きありますのでご検討宜しくお願いします。#龍亀#K2#アズライト#
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