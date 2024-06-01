TickTime Pro

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商品詳細
【TickTimePro・新時代のデジタルタイマー】グラデーション版正六角柱ポモドーロタイマーキッチンタイマーキューブタイマー5段音量調整/静音モード/振動モードType-C充電自動電源オフ機能環境対応型ABS素材LEDHD画面キッチン/勉強/テスト/教室/会議/料理/お菓子作り/スポーツ/昼休み用日本語取扱説明書付きポモドーロ版【3/5/10/15/25/30分】1、2回使用しましたが自分には合わなかったので出品します。本体と説明書のみです。
http://narcologia.ru/goods/Persia121488.html
http://narcologia.ru/goods/marshal110180.html
http://narcologia.ru/goods/providence381894.html
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