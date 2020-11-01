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- 値下げ 非売品 謎のガネーシャ像 真鍮製 ハイクオリティ チベット 寺院より
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商品詳細
種類...彫像・胸像素材...その他テイスト...アジアン・エスニック・モロッコ風高さ...10cm以前チベットにて入手した謎のガネーシャ像です寺院で本来、売り物で無いものを無理にたのんで譲ってもらったので謎に満ちています総真鍮製でこう見えて相当に重いですエスニックファンの方、象好きな方、よろしくご検討くださいませm(__)m
http://narcologia.ru/goods/appendectomy120253.html
http://narcologia.ru/goods/slide932587.html
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ガネーシャ像／ガネーシャ座像／H9cm／学問と商売の神様／真鍮製-アジアンライフスタイルチャナン 公式通販
銅像チベット仏教の真鍮ガネーシャGanapatiガネーシャ神、主象の仏像 ZHYGDQ
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ガネーシャ像 富と商売と学問の神様／ヒンドゥー教の神様／【H14cm】-アジアンライフスタイルチャナン 公式通販
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