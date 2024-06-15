赤水晶　クラスター　ファントム　167g 水晶　原石　自然石R2

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•商品名赤水晶 クラスター•産地マダガスカル•重さ167g•サイズ高さ約6.8cm横幅5.5cm奥行き約5cm•状態未使用インテリア、装飾やお部屋の浄化にいかがでしょうか？▲注意事項天然石ですので、キズ等があることがあります。できる限り状態の良いものを出品しておりますが、何卒ご理解くださいませ。自然光を利用しiPhoneで撮影をしております。▲複数購入まとめ値引きあります。おまとめ買い2点以上から適用で、1点追加につき¥200ずつお値引きいたします。（例:4個ご購入で−¥600！）❣️ご購入額が1万円以上の場合はできる限りご相談に応じておまけの種類を決めて頂くことが可能です。〜お値引きについて〜おまとめ買いの場合のみ1点追加につき¥200のお値引きをさせて頂いております。適用できるお値引きは以上のみになります。おまけもお付けしておりますので、原価ギリギリでの価格設定のため、ご理解をお願い致しますm(._.)mご不明点などございましたらどうぞご遠慮なくお声がけくださいませ#天然石#クラスター#水晶#浄化#原石#風水