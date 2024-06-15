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①木製 ハンドメイド 手作り 置き場 インテリア
商品番号 E42859615576
商品名

①木製 ハンドメイド 手作り 置き場 インテリア
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 1,889 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。即購入可※発送は平日のみになります※知り合いの人から頂き物になります。インテリアとして、自宅にて、飾ってました。物が増えてきましたので、出品いたします。写真と多少色味など違う場合がありますが、ハンドメイドを楽しんでいただいたら、幸いです。ホコリが取れないところがあります。ハンドメイド品であることをご了承いただき、ご検討ご購入お願い致します。頂き物の為、何の木かは不明です。⚠️写真にてご確認ください⚠️素人作品となりますので、色むらやはみ出しなどがあります。完璧をお求めの方はご遠慮ください。#木製#おもちゃ#木
http://narcologia.ru/goods/update108795.html
http://narcologia.ru/goods/composite99154.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic51612.html

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