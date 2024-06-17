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山田蓮さん着用
商品番号 U75433738461
商品名

山田蓮さん着用
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

tsyのレンさん着用　同シリーズ■商品名　90sButtwiserバドワイザー　Tシャツ■サイズ　表記L（実寸XL程度）肩幅51㎝身幅58㎝着丈66㎝袖丈21㎝■状態　首リブに小穴有り。その他致命的なダメージは無く、ヴィンテージ品として良い雰囲気出ています。■コメント　90年代、ButtwiserプリントTシャツ。袖裾共にシングルステッチ。人気の高いプリントで、エロ要素もしっかりあって最高です。山田蓮さんもほぼ同デザインのbuttwiserTを最新のInstagramで着用しており、更に価格が高騰するかと思いますので気になる方はぜひ。Carhartt　カーハート　Dickies　ディッキーズ　keyビッグスミス　LEE　Levi's　リーバイス　ヘラクレス　モンゴメリーワード　ペニーズ　Wrangler　ラングラー　ラルフローレン　RALPHLAUREN　LACOSTE　ラコステ　ナイキ　NIKE　アディダス　adidas　Reebok　リーボック　vintageヴィンテージ　ビンデージ　レッドウィング　ウエスコ　ホワイツ　40s50s60s70s80s90susarmyusmcusafachampionチャンピオンJERRYLORENZOFEAROFGODDRDREICECUBE2PACSNOOPDOGGEMINEMWUTANGMETHODMANREDMANNOTORIOUSBIGGIERAPTEESRAPTEEDMXAALIYAHRAPTEEJERRYLORENZOFEAROFGODMARILYNMANSONMETALLICAMEGADETHCRADLEOFFILTHGUNSN'ROSESNIRVANADINOSAURJRHOLEBLUROASISBJORKREDHOTCHILIPEPPERSRADIOHEADBJORKSONICYOUTHKURTCOBAINTRAVISSCOTTSLIPKNOTトラヴィススコット
http://narcologia.ru/goods/tenet970163.html
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http://narcologia.ru/goods/manufacture201141.html
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