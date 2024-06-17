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商品詳細
tsyのレンさん着用 同シリーズ■商品名 90sButtwiserバドワイザー Tシャツ■サイズ 表記L（実寸XL程度）肩幅51㎝身幅58㎝着丈66㎝袖丈21㎝■状態 首リブに小穴有り。その他致命的なダメージは無く、ヴィンテージ品として良い雰囲気出ています。■コメント 90年代、ButtwiserプリントTシャツ。袖裾共にシングルステッチ。人気の高いプリントで、エロ要素もしっかりあって最高です。山田蓮さんもほぼ同デザインのbuttwiserTを最新のInstagramで着用しており、更に価格が高騰するかと思いますので気になる方はぜひ。Carhartt カーハート Dickies ディッキーズ keyビッグスミス LEE Levi's リーバイス ヘラクレス モンゴメリーワード ペニーズ Wrangler ラングラー ラルフローレン RALPHLAUREN LACOSTE ラコステ ナイキ NIKE アディダス adidas Reebok リーボック vintageヴィンテージ ビンデージ レッドウィング ウエスコ ホワイツ 40s50s60s70s80s90susarmyusmcusafachampionチャンピオンJERRYLORENZOFEAROFGODDRDREICECUBE2PACSNOOPDOGGEMINEMWUTANGMETHODMANREDMANNOTORIOUSBIGGIERAPTEESRAPTEEDMXAALIYAHRAPTEEJERRYLORENZOFEAROFGODMARILYNMANSONMETALLICAMEGADETHCRADLEOFFILTHGUNSN'ROSESNIRVANADINOSAURJRHOLEBLUROASISBJORKREDHOTCHILIPEPPERSRADIOHEADBJORKSONICYOUTHKURTCOBAINTRAVISSCOTTSLIPKNOTトラヴィススコット
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