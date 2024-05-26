Paul Smith 激レア ミニクーパー\u0026ライカ プリントコレクション ...

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商品詳細
PaulSmithの二つ折り財布。ミニクーパー。ポールスミスとライカがコラボして製造された、世界限定1500台のLEICAX2ポール・スミスエディションがプリントされた二つ折り財布。1週間使用し大切に保管しておりました。箱付属品は全て揃っております。新品未使用品ではございません、あくまでも中古品ですので、多少のスレ等ご理解いただける方にお願いします。大変人気な希少モデルになりますので、探されてた方は是非どうぞ。◾️正規店購入◾️送料無料◾️即日配送させていただきます。プチプチで梱包し、クロネコ宅急便のコンパクトで配送させていただきます。#PaulSmith#PAULSMITH#ポールスミス#paul#smith#PAUL#SMITH#マルチストライプ#ミニクーパー#クーパー#mini#ライカ#カメラ#プリント#プリントコレクション#メンズ#お祝い#ギフト#レア#美品#プレゼント#2つ折り財布#二つ折り財布#折り財布#ミニ財布#財布#黒財布#美中古品
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