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Dior マフラー ブラック/グレー ウール
商品番号 C86250403832
商品名

Dior マフラー ブラック/グレー ウール
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 2,392 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪ディオールのマフラーです。ロゴが刺繍されています。※毛玉・シワ等の見られるアイテムです。※グレー部分に一部汚れがあります。◆サイズ：約30×150cm◆素材：ウール◆付属品：なしY21550363
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