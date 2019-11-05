ウォレットチェーン モンスター

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商品詳細
モンスターや化け物をモチーフにして緑のファーで作りました。フック部分は似た色味の物を探して統一感が出る感じにこだわりました。素材はプラスチックにして、いい意味でキッズ感が出るようにしました。他には無いデザイン性で、その付ける人によって色々な個性が出ると思います。色々な系統のファッションの外しに使えて、とても面白いアイテム個人的に思います自分なりの合わせで使って頂きたいです！
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