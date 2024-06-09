掲載終了予定★新品未使用★Paul Stuart ネクタイ ストライプ柄

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商品詳細
PaulStuart新品未使用のネクタイです。箱などはありません。写真のもののみとなります色 ブルー柄・デザイン···ストライプシルク100%剣先幅 8.2cm誤差があるかもしれませんので、予めご了承ください。★新品未使用品ではございますが、素人保管となりますので、細かな傷や汚れなどは、ご理解いただけますと幸いです。#メンズ#ネクタイ#新品#ポールスチュアート#ストライプネクタイ#ストライプ#PaulStuart#シルクカラー···ブルー
http://narcologia.ru/goods/rouge197910.html
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