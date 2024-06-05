『GLENROYAL』ブライドルレザー ベルト 全長116 メンズ 管理9186

ブランド：GLENROYAL表記サイズ：36実寸サイズ：全長 116cm幅 2.8cm穴の数：5穴の位置：96~106cm※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。カラー：ダークブラウン素材：ブライドルレザー状態：金具スレ、型崩れ、汚れなどの使用感はございますが、まだまだお使い頂ける良好な状態です。説明：スコットランド製「GLENROYAL」の上質なブライドルレザーを使用したベルトです。落ち着いたブラウンの上品なデザインでオンオフ問わずご使用頂けます。発送詳細：発送は、最短当日～5日以内に行わさせていただきます。※お急ぎの方は事前にコメント頂けると嬉しいです。らくらくメルカリ便でのお届けとなります。梱包は必要最低限のコンパクト包装で袋梱包を使用しております。注意事項：あくまで中古品となりますので、神経質な方のご購入はお控えください。気になる点がございましたら、お気軽にコメントください。即購入okです。



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