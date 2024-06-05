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バイカーズウオーレット　二つ折り　革コード付き
商品番号 U29110883260
商品名

バイカーズウオーレット　二つ折り　革コード付き
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 7,098 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色は黒で、革のコードも付いています。フックで取り外し可能です。昔のもので品物もごついです。古いですが、未使用です。カビ無く、カビの臭い等もありません。ハーレーやハンターカブ等が似合いそうな財布です。バイクにも乗らなくなり数十年たちますが、大事にしまってありました。写真でプチプチのカバーがかかっている小銭入れは、チャック仕様です。お写真で気に入っていただければ、落札お願いいたします。
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